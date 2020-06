Steinach – Betriebserlaubnis erloschen

Anzeige

Steinach (ots) – Kontrollen der Beamten des Polizeireviers Haslach führten nach vorausgegangener Bürgerbeschwerden am Montagabend zu zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen zweier Leichtkraftradfahrer. Die Ordnungshüter kontrollierten die beiden 16 und 17 Jahre alten Zweiradfahrer gegen 20:30 Uhr auf der `Haslacher Straße` und stellten fest, dass an beiden Fahrzeugen die `dB-Killer`, ein Teil des Endschalldämpfers zur Minderung der Schallemissionen, entfernt wurden. Somit war an beiden Leichtkrafträdern die Betriebserlaubnis erloschen. Hierfür erwarten die Heranwachsenden nun Post von der Bußgeldstelle. Zwischenzeitlich müssen die Zweiräder wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden. /ma

