Steinach – Eigentümer eines durch Unfall beschädigten Autos gesucht

Steinach (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nach einem Unfall am Freitagvormittag in der Hauptstraße auf der Suche nach dem Eigentümer eines durch das Unfallgeschehen beschädigten Autos. Möglicherweise handelt es sich bei dem gesuchten Wagen um eine schwarze oder dunkelblaue BMW-Limousine. Ein 81 Jahre alter Ford-Lenker ist gegen 11 Uhr in Höhe einer dortigen Metzgerei zu weit nach rechts geraten und hat einen ordnungsgemäß geparkten Wagen gestreift. Nachdem der Unfallverursacher zur Bewältigung der Situation Hilfe herbeigeholt hatte, war das beschädigte Fahrzeug zwischenzeitlich weggefahren. Der Eigentümer des beschädigten Autos oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07832 – 97592-0 zu melden.

