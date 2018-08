Steinach – Ölfilm führt zu Sturz eines Motorradfahrers

Anzeige

Steinach (ots) – Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstagmittag Öl verloren und so die Fahrbahn zwischen Steinach und Zell am Harmersbach verunreinigt. Ein 19-jähriger Motorradfahrer erkannte die glitzschige Stelle zu spät und stürzte in Steinach. Hierbei entstand an seinem Zweirad ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Der Biker blieb unverletzt.

