Steinach – Schwächeanfall erlitten?

Steinach (ots) – Möglicherweise haben gesundheitliche Gründe am Mittwochabend auf einem Waldweg zwischen Niederbach und Oberbach zum Sturz eines Mountainbikers geführt. Der 20-Jährige wurde kurz nach 19.30 Uhr von einer Joggerin in einem Kiesbett liegend vorgefunden. Die Sportlerin alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Der Heranwachsende wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

