Steinach – Unfallhergang unklar, Zeugen gesucht

Steinach (ots) – Der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls auf der Haslacher Straße am Montagnachmittag ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Die Beamten des Polizeireviers in Haslach sind auf der Suche nach Zeugen. Der 28 Jahre alte Lenker eines BMW war gegen 16.40 Uhr auf der K5358 von Haslach kommend in Richtung Steinach unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug bevor der Wagen zum Stehen kam. Der 28-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in das Klinikum nach Wolfach gebracht. Die Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen, welche diesen Vorgang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07832/97592-0 zu melden.

/ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4101752