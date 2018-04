Steinach – Unsittlich berührt, Zeugen gesucht

Steinach (ots) – Eine Jugendliche war am Montagabend am Bahnhof in der Hauptstraße einer unsittlichen Berührung eines noch Unbekannten ausgesetzt. Beim Verlassen des Zuges berührte der als 40 bis 50 Jahre alt und circa 175 Zentimeter groß beschriebene Mann die 16-Jährige am Gesäß. Zu Hause offenbarte sich die junge Frau ihren Eltern, wonach man gemeinsam zur Anzeigenerstattung das Polizeirevier Haslach aufsuchte. Der nun Gesuchte hatte eine korpulente Statur, braune Haare und einen Lippenbart. Er trug ein weiß-blaues Fußballtrikot, eine Tarnhose sowie eine schwarze Mütze und führte einen Rucksack mit einem weißen Kleidungsstück mit sich. Hinweise zu dem Verdächtigen werden unter der Telefonnummer: 07832-97592-0 an die Beamten des Polizeireviers Haslach erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3918751