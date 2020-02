Steinach – Vorfahrt missachtet

Anzeige

Steinach (ots) – Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 25.000 Euro kam es am Sonntag kurz nach 19 Uhr. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer war auf der Bollenbacher Straße in Richtung Haslach unterwegs und missachtete dabei an der Einmündung zur B 33 die Vorfahrt einer 28-jährigen Fiat-Fahrerin, die in Richtung Offenburg entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuglenker leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Audi stieß nach der Kollision mit dem Fiat noch in eine Leitplanke. Die Feuerwehren Steinach und Haslach waren, ebenso wie zwei Abschleppdienste, unter anderem zur Räumung der Unfallstelle im Einsatz. Zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Haslach kümmerten sich derweil um die Unfallaufnahme und die Verkehrsregelung. Der Fahrer des Audi muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

