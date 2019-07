Steinbach – Verletzte Fahrerin nach Auffahrunfall

Anzeige

Steinbach (ots) – Mutmaßlich infolge Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag gegen 15:10 Uhr in der Mührichstraße eine 41-Jährige mit ihrem Mercedes auf eine verkehrsbedingt stehende Renault-Fahrerin auf. Diese hatte zuvor hinter einem vor ihr haltenden BMW eines 33-Jährigen angehalten. Durch den Aufprall wurde der Renault auf den BMW aufgeschoben. Hierbei wurde die 56-jährige Fahrerin des Renaults leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Eine Streife des Polizeireviers Bühl nahm den Unfall polizeilich auf. Die Mercedes Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

