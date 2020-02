Steinewerfer beschädigen ICE

Anzeige

Mannheim (ots) – Gestern Nachmittag gegen 15 Uhr bewarfen unbekannte Täter einen Intercity Express mit Steinen. Dieser befand sich auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Mannheim. Auf Höhe der Autobahnbrücke, vor dem Bahnhof Mannheim-Waldhof, will der Lokführer drei jugendliche Personen gesehen haben die als Täter oder Zeugen in Frage kommen.

Durch den Bewurf wurde die äußerste Scheibe eines doppelt verglasten Fensters beschädigt. Um den Schaden vorläufig in Stand zu setzen musst der Zug am Mannheimer Hauptbahnhof seinen Halt über eine halbe Stunde verlängern. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Personen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 120160 oder der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 zu melden.

Die Ausführung einer solchen Tat erfordert die unmittelbare Nähe zum Gleisbereich bzw. dem durchfahrenden Zug. Dieses Verhalten ist daher nicht nur strafbewährt, sondern auch besonders lebensgefährlich. Durch hohe Geschwindigkeiten entwickeln Züge eine starke Sogwirkung, welche Personen mit zu geringem Abstand erfassen können. Daher weist die Bundespolizei auch regelmäßig darauf hin, den Gleisbereich und dessen Nähe außerhalb der vorgegebenen Haltestellen zu meiden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Daniela Barg Telefon: 0721 12016 – 103 E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de www.polizei.bund.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4509680 OTS: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4509680