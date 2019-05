Steinmauern – Hinweise zu Wüstling erbeten

Anzeige

Rastatt-Steinmauern (ots) – Nach einer unschönen und ungewollten Begegnung auf dem Fahrradweg parallel der L 78a zwischen Steinmauern und Plittersdorf hat sich eine 47 Jahre alte Frau war am Donnerstagnachmittag merklich irritiert an die Polizei gewandt. Der Dame war dort gegen 15.45 Uhr ein etwa 60 Jahre alter Radler entgegengefahren, der während der Fahrt sein Geschlechtsteil seitlich aus seiner kurzen Hose heraushängen ließ. Nach Schilderung der 47-Jährigen hatte der Unbekannte seine Short absichtlich so weit hochgezogen, dass sein Genital deutlich zu erkennen war. Der Mann war mit einem älteren Herrenfahrrad unterwegs und war mit einer kurzen, dunklen Hose sowie einem T-Shirt bekleidet. Wer Hinweise zu dem Wüstling geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung.

