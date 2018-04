Steinmauern – Splitterbomben entschärft

Offenburg (ots) – Bei Vorsondierungsarbeiten im Erdreich auf der Erschließungsfläche beim Sportplatz sind am Mittwochmittag unweit der Murg zwei Splitterbomben aufgefunden worden. Nach einer Begutachtung der verrosteten und aus dem zweiten Weltkrieg stammenden Blindgänger durch Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts, war eine Entschärfung an Ort und Stelle notwendig. Aus diesem Grund musste die L 78a sowie die angrenzenden Radwege zwischen 13.40 Uhr und 14.10 Uhr in einem Radius von 200 Metern gesperrt werden. Nach fachgerechter Entfernung der beiden Zünder konnten die jeweils zehn Kilogramm schweren Sprengkörper amerikanischer Herkunft abtransportiert werden. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen kam es nicht.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3921136