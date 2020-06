Sternenfels – Solar-Akkus aus Geräteschuppen entwendet

Anzeige

Sternenfels (ots) – Unbekannte haben am Mittwochmorgen, zwischen circa 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, einen Geräteschuppen auf einem Gartengrundstück am Rande des Weinanbaugebiets Unter dem König in Sternenfels aufgebrochen. Daraus entwendeten die Diebe zwei Solar-Akkus mit einem Gewicht von circa 50 Kilogramm sowie weiteres Solaranlagenzubehör im Gesamtwert von rund 600 Euro. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verwendeten die Täter ein Fahrzeug zum Transport der Gegenstände. Bereits in der Zeit 15/16.06.2020 brachen Unbekannte denselben Geräteschuppen auf, nahmen dabei aber nichts mit.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen telefonisch an das Polizeirevier Mühlacker unter 07041 96930 zu wenden.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

