Sternenfels – Zwei leicht Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Sternenfels (ots) – Zwei leicht Verletzte und circa 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Montagabend in der Heilbronner Straße in Sternenfels.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 21-jähriger Smart-Fahrer gegen 18:45 Uhr von der Heilbronner Straße nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dabei kollidierte er mit dem Fiat eines entgegenkommenden 63-jährigen Autofahrers. Der Smart-Fahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

