Straubenhardt – 16-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Straubenhardt (ots) – Ein 16-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagmittag bei einem Unfall in Straubenhardt schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 12.45 Uhr auf dem Pflugweg von der Straubenhardthalle kommend in Fahrtrichtung Breitackerweg. In diesem Moment parkte ein Klein-LKW rückwärts aus einer Parklücke am Pflugweg aus und übersah hierbei den 16-Jährigen Motorradfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hinzugeeilte Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Der geschätzte Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beziffert sich auf etwa 5.200 Euro.

