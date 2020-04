Straubenhardt – Bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzter 19-Jähriger nachträglich im Krankenhaus verstorben

Anzeige

Straubenhardt (ots) – Der am vergangenen Sonntag, 05. April, verunfallte 19-jähriger VW-Golf-Fahrer ist am späten Abend des 09.04.2020 aufgrund der schwere seiner Verletzung im Krankenhaus verstorben. Der junge Mann war gegen 02.30 Uhr mit seinem Auto die Kreisstraße 4551 von Neusatz kommend in Richtung „Schwanner Warte“ unterwegs. In einer Rechtskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 19-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Straubenhardt mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen werden.

Frank Otruba, Pressestelle

