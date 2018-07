Straubenhardt – Brunnenwasser zur Gartenbewässerung abgeleitet

Straubenhardt (ots) – Um eine Vielzahl an Pflanzen im heimischen Garten zu bewässern, verlegte ein 63-Jähriger eine Leitung von einem in der Hindenburgstraße befindlichen Brunnen über die Fahrbahn direkt in seinen nahegelegenen Gartenbereich. Hierzu installierte er eine Wasserpumpe, welche das Wasser aus dem Brunnen über die Schläuche ableitete. Ein Zeuge meldete die merkwürdige Vorrichtung am Mittwoch, gegen 23:30 Uhr, der Polizei. Im Beisein der Beamten des Polizeireviers Neuenbürg wurde der 63-Jährige aufgefordert die selbstgebaute Konstruktion zu entfernen. Er muss sich nun aufgrund eines Verstoßes gegen das Wasserhaushaltsgesetz verantworten.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4012422