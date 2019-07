Straubenhardt – Diebe reißen Zigarettenautomaten von der Hauswand

Anzeige

Straubenhardt (ots) – In den frühen Morgenstunden machten sich bislang unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr an zwei Zigarettenautomaten in der Marxzeller Straße in Langenalb zu schaffen. Ertappt von einem Anwohner flüchteten die Täter in einem hellen Kombi in Richtung Marxzell.

Während die Täter einen der zwei Automaten vollständig aus der Hauswand gehebelt und mitgenommen haben, hing der zweite Automat halbseitig herausgerissen noch an der Fassade.

Täterbeschreibungen konnten durch die Anwohner nicht abgegeben werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 79120 in Verbindung zu setzen.

