Straubenhardt- In zwei Vereinsheime eingebrochen

Straubenhardt (ots) – Vermutlich dieselben Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in zwei Vereinsheime eingedrungen. Sie brachen zunächst die Haupteingangstüre zum Gaststättenraum des Fußballvereins in Pfinzweiler im Amselweg auf und in der Folge weitere Zwischentüren. Die Täter durchsuchten alle Behältnisse und entwendeten eine geringe Menge Bargeld, Schokoriegel und Eis. Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt und übertrifft bei weitem den Diebstahlsschaden. Auch beim Einbruch ins Gebädue des Langenalber Fußballvereins im Frauenalber Pfad drangen die Täter gewaltsam über die Hauptzugangstür in die Räume ein, um dann ebenfalls weitere Türen aufzubrechen. Schließlich erbeuteten die Eindringlinge Schokoriegel und einen Rucksack mit hochwertigem Werkzeug im Wert von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Straubenhardt, Telefon 07082 8412, erbeten.

