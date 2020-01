Straubenhardt – Metalldiebe brechen in Firma ein: Hoher Schaden

Anzeige

Straubenhardt (ots) – Kupfer im Wert von mehreren Zehntausend Euro haben Unbekannte erbeutet, nachdem sie am Sonntag in eine Firma in Straubenhardt-Conweiler eingedrungen waren.

Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Dort entwendeten sie eine größere Menge Kupfer, darunter Kupferschienen und Kupferstangen. Für den Abtransport benutzten die Täter einen weißen Transporter vermutlich der Marke Peugeot. Zudem fielen in unmittelbarer Nähe ein dunkler BMW und eine silberner VW Golf mit ausländischen Kennzeichen auf. Ob und in wieweit die Insassen dieser beiden Fahrzeuge an der Tat beteiligt waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter 07082 79120 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

