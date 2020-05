Straubenhardt – Nach Drohung durch Unbekannten in Getränkemarkt: Polizei sucht nach Zeugen

Anzeige

Straubenhardt (ots) – Nach einem missglückten Überfall auf den Getränkemarkt eines Einkaufsgeschäfts in Straubenhardt-Feldrennach am Freitag fahndet die Polizei nun nach dem noch unbekannten Täter.

Der Unbekannte hatte gegen 15:15 Uhr eine Kassiererin des Getränkemarkts mit einer angeblichen „Bombe“ bedroht und wollte so offenbar Geld fordern. In der Folge flüchtete der Täter jedoch, ohne dass die Kassiererin ihm Bargeld aushändigte. Eine nach Verständigung der Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte bisher noch nicht zum Ergreifen des Unbekannten. Des Weiteren suchten die Einsatzkräfte den Markt nach sprengstoffverdächtigen Gegenständen ab, konnten dabei jedoch nichts Derartiges auffinden. Der Täter wird beschrieben als etwa 1,6 bis 1,7 Meter großer Mann. Er hatte einen Wollschal als Mundschutz umgelegt und war bekleidet mit einem grün-kariertem Langarmhemd, einer Baseballkappe in Schwarz-Rot-Gold sowie einer schwarzen Hose und schwarzen Handschuhen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

