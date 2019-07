Straubenhardt – Versuchter Einbruch in Tankstelle

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Über ein Dach gelangten am Dienstagmorgen bislang unbekannte Täter auf einen angrenzenden Balkon und von dort über ein aufgehebeltes Fenster in die Büroräume einer Tankstelle in der Hauptstraße in Schwann. Kurz nach 02:00 Uhr stiegen die Eindringlinge über das Fenster in eine angrenzende Wohnung ein und gelangten so in den Verkaufsraum der Tankstelle. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst, was die Diebe dazu veranlasste die Tankstelle, ohne Beute fluchtartig zu verlassen. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fehlt von den Tätern bislang jede Spur.

