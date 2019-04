Sturmtief lässt Baum auf Oberleitung stürzen

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Ein Sturmtief fegte gestern Abend über Baden-Württemberg und lies einen Baum auf die Oberleitung der Murgtalbahn zwischen Baiersbronn und Freudenstadt fallen. Die Oberleitung wurde beschädigt und hing herab. Die in Richtung Freudenstadt verkehrende AVG-Stadtbahn leitete eine Schnellbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Der Baum mit samt der Oberleitung kamen auf der Stadtbahn zum Liegen. In der Stadtbahn befanden sich zur Ereigniszeit ca. 20 Reisende. Es wurden keine Personen verletzt. Die Reisenden wurden mittels Schienenersatzverkehr an den Bahnhof Freudenstadt verbracht. Die Reparaturarbeiten dauern noch an. Die Murgtalbahn wird in diesem Abschnitt noch bis in die Mittagsstunden gesperrt bleiben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Ramona Fidan

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4254239