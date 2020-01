Stutensee, Blankenloch – Einbrecher entwenden Werkzeug aus Naturbaustoffhandel

Anzeige

Stutensee, Blankenloch (ots) – In der Zeit zwischen Montag, 15.00 Uhr und Donnerstag, 05.45 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in einen Naturbaustoffhandel in der Helmholtzstraße in Blankenloch ein. Zunächst verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle. Da sie aber von dort aus zunächst nicht in den Verkaufsraum gelangten, schlugen die Diebe unter Verwendung von hausinternen Werkzeugen ein Loch ins Mauerwerk. In der Folge entwendeten die Unbekannten eine Vielzahl hochpreisiger Diamantscheiben, Akku-Schraubern, Sägeblättern, Trennjägern und benzinbetriebene Kettensägen aus dem Verkaufsraum und entkamen unerkannt. Der Gesamtschaden beziffert sich auf geschätzte 15.000 bis 20.000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 entgegen.

