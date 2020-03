Stutensee – Einbrecher in Wohngebieten

Anzeige

Stutensee (ots) – Am vergangenen Samstag entwendeten Einbrecher aus einem Wohnhaus in Friedrichstal Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Zuvor war es unbekannten Tätern in Spöck nicht gelungen, in ein Haus einzudringen. In beiden Fällen wurden auch Schäden an Türen und Fenstern hinterlassen, da versucht wurde, mit Werkzeugen und Gewalt Zugangsmöglichkeiten aufzubrechen. Bislang gibt es keine Hinweise zu den Tätern.

