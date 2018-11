Stutensee – Einbruch in Erdgeschosswohnung

Anzeige

Stutensee (ots) – Beute im Wert von mehreren tausend Euro konnten am Samstagabend Einbrecher in der Waldstrasse stehlen. Im Zeitraum von 19 bis 23 Uhr gelangten der oder die Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses, wo sie die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung aufhebelten. Bei der Rückkehr des Wohnungsbesitzers musste dieser neben dem verursachten Sachschaden auch den Verlust von Bargeld und Schmuck von mehreren tausend Euro feststellen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 oder mit der Kriminaldauerwache unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4126058