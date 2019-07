Stutensee – Flüchtiger Pkw-Fahrer stößt mit 13-jährigem Radfahrer zusammen

Anzeige

Stutensee (ots) – Bereits vergangene Woche Mittwoch, am 26.06.2019, kam es an der Kreuzung Gymnasiumstraße / Am Steinweg in Stutensee, um etwa 12:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 13-jährigen Radfahrer.

Nach aktuellem Stand stieß der bislang unbekannte Autofahrer bei seinem Abbiegevorgang mit dem Jungen zusammen, so dass dieser zu Fall kam. Nach einer kurzen Nachfrage, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der 13-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/967180, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4311934