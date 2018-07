Stutensee/Linkenheim – Zigarettenautomaten geplündert

Stutensee/Linkenheim (ots) – Zwei Zigarettenautomaten sind in der Nacht zum Mittwoch in den Stadtteilen Friedrichstal in der Mannheimer Straße und in Büchig, Buchenring, vermutlich mit einem Schneidwerkzeug geöffnet worden. Der oder die Täter gelangten an die Geldkassetten und stahlen das darin enthaltene Bargeld in noch unklarer Höhe.

Sehr wahrscheinlich besteht ein Tatzusammenhang mit zwei in der Nacht zum Montag in Linkenheim verübten Aufbrüchen gleicher Art. Dort sind in der Karlsruher Straße sowie an einer Gaststätte der Hans-Thoma-Straße gleichfalls die Automaten aufgeschnitten worden.

Möglicherweise haben Zeugen vor diesem Hintergrund entsprechende Wahrnehmungen gemacht. Sie werden gebeten, sich unter 0721/967180 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

