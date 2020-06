Stutensee- Münzautomaten aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen einen Staubsaugerautomaten bei einem Waschpark in der Straße „Am Hasenbiel“ in Stutensee aufgebrochen.

Durch eine Zeugin wurde kurz vor 03:00 Uhr ein Mann beobachtet wie er sich an einem Münzfach eines Staubsaugerautomaten zu schaffen machte. Auf Ansprache der Zeugin flüchtet der Täter in einem silbernen Kastenwagen in Richtung L560. Der Flüchtige konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, zirka 30 Jahre alt, 180 cm groß. Er trug bei der Tatausführung eine blaue Basecap sowie ein dunkelgrünes Tuch über dem Gesicht. Ob der Dieb bereits Münzen aus dem Automaten entwendet hat, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzten.

