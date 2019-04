Stutensee – Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall am Dienstagabend in Stutensee zu. Die Frau war gegen 19.45 Uhr auf der Ringstraße unterwegs. Beim Öffnen der Fahrertüre, seines auf dem Parkstreifen geparkten Pkw, übersah ein 42-Jähriger die Zweiradfahrerin. Die 57-Jährige prallte gegen die offene Fahrertüre und stürzte auf die Straße. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie in eine Klinik gebracht.

