Stutensee – Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Karlsruhe (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz eines Discounter in der Büchenauer Straße in Stutensee.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschiebt bzw. entfernt ein bislang unbekannter Verursacher die eiserne Bodenentwässerungsrinne im Einfahrtsbereich des Discounters. Der damit verbundene Stegrost stand teilweise in der Rinne und lag quer. Eine 58-jährige Opel-Fahrerin fuhr über die Abdeckelemente und somit entstand ein erheblicher Schaden im unteren Bereich des Motors. Durch die Beschädigung verursachte sie eine Ölspur von zirka 40 Metern Länge.

Hinweise hierzu nimmt die Verkehrsgruppe Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/6664214 entgegen.

