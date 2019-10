Reifen von 23 Postfahrzeugen in Stutensee zerstochen: Zusteller wechselten vor der Arbeit erst einmal Räder

Anzeige

Insgesamt 28 Reifen an 23 Post-Fahrzeugen wurden zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 07.40 Uhr in Stutensee zerstochen. Die Elektrofahrzeuge standen auf einem Parkplatz des Zustellstützpunktes Stutensee in der Straße Am Hasenbiel und waren mit Ladesäulen verbunden. Die Post könnte wegen des Vorfalls heute etwas später ankommen als sonst.

Die Angestellten des Zustellstützpunktes Stutensee erlebten am Freitagmorgen eine böse Überraschung: Als sie zur Arbeit kamen, waren 23 ihrer rund 40 Zustellfahrzeuge stark beschädigt worden. Insgesamt 28 Reifen sind laut Polizei zerstochen worden.

Räder wurden am frühen Morgen spontan umverteilt

„Die Mitarbeiter halfen alle zusammen, um die Räder zu wechseln“, erklärte Post-Sprecher Gerold Beck auf BNN-Anfrage. An vielen Fahrzeugen waren jeweils nur ein oder zwei Reifen beschädigt. Die intakten Räder wurden so umverteilt, dass die Angestellten mit möglichst vielen Fahrzeugen die Zustellung beginnen konnten.

Von benachbarten Stützpunkten konnten außerdem einige Reservefahrzeuge genutzt werden. Außerdem stiegen manche Zusteller kurzerhand in ihre eigenen Autos. So konnte die Postzustellung in und um Stutensee am Freitag zwar etwas später als sonst, aber trotzdem vollständig begonnen werden.

Post kommt vielleicht etwas später an

„Bei zwei oder drei Fahrzeugen wurde erst während der Tour festgestellt, dass auch ihre Reifen angestochen wurden“, fügt Post-Sprecher Beck hinzu. Die Ladung aus den betroffenen Transportern müsse jetzt noch anderweitig ausgefahren werden. Beck geht aber davon aus, dass alle Sendungen des Tages ihr Ziel erreichen – wenn auch vielleicht nicht ganz pünktlich. Eine externe Firma sei derweil in Stutensee damit beschäftigt, die kaputten Reifen auszutauschen.

Der oder die Täter beschädigten nach Polizeiangaben nicht nur die Reifen, sondern zudem auch die Netzstecker zweier Ladesäulen. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Personen die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/ 967180 in Verbindung zu setzen.

pol/ots