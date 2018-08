Stutensee/Weingarten- Herkunft des Papierrollenmülls auf Waldparkplatz geklärt

Anzeige

Sttensee/Weingarten (ots) – Die Herkunft des auf einem Waldparkplatz an der Grabener Alle entsorgten Papiers ist inzwischen geklärt. Aufgrund eines Zeugenhinweises stellten die Beamten des Polizeipostens Stutensee fest, dass der Abfall aus einem in Weingarten gestohlenen Container stammt. Der dunkelblaue Abrollcontainer im Wert von rund 4.500 Euro stand noch am 30. Juli gegen 14 Uhr ordnungsgemäß auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße. Die bislang unbekannten Täter transportierten den Container im zeitraum zwischen dem 30. Juli und dem 1. August offensichtlich mit einem Lastwagen ab, entledigten sich in Stutensee des Mülls und machten sich mit ihrem Diebesgut davon. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Weingarten, Telefon 07244 2347, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4025938