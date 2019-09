Stutensee – Zigarettenautomaten gestohlen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Spöck gestohlen. Gegen 04.50 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Demnach hatten drei Täter den Automaten in der Siedlungstraße von der Hauswand gehebelt und mit einem Pkw abtransportiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4376503