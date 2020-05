Stutensee – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag auf der Landesstraße 558 bei Friedrichstal. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 09.15 Uhr auf der Grabener Straße unterwegs und bog an der Landesstraße nach links Richtung Linkenheim-Hochstetten ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer auf der Landestraße fahrenden 53-Jährigen und stieß mit deren Pkw zusammen. Der Unfallverursacher und die 53-Jährige wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 10.30 Uhr gesperrt.

