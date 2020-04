Stutensee – Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag bei Stutensee ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einer kreuzenden 28-jährigen Rennradfahrerin. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 28-Jährige gegen 15:25 Uhr mit ihrem Rennrad die Friedrichstaler Allee in Richtung Friedrichstal. Zur selben Zeit befuhr der 83-Jährige mit seinem Pedelec die Eggensteiner Allee in Richtung Eggenstein. An der Kreuzung der beiden Wege übersah offenbar die 28-Jährige den von rechts herannahenden Pedelec-Fahrer, so dass es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Beteiligten kam.

Durch die Kollision und dem anschließenden Sturz erlitt der 83-Jährige schwere Verletzungen und musste von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den Zweirädern entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

