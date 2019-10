Stutensee – Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 559

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten kam es am Freitagmorgen auf der Landesstraße 559, als ein 33-Jähriger beim Linksabbiegen den Audi einer 57-Jährigen übersah.

Der 33-Jährige fuhr gegen 07:40 Uhr in seinem Ford auf der L559 in Richtung Campus Nord. Als er nach links in die Lorenzstraße einbiegen wollte, übersah er die ihm entgegenkommende 57-jährige Autofahrerin und es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 26.000 Euro.

Die Fahrbahn musste im Anschluss an die Unfallaufnahme einer Nassreinigung unterzogen werden, da durch das Unfallgeschehen Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4414704