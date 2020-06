Stutensee – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen wurden zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt. Eine 32-Jährige fuhr gegen 09.30 Uhr, von Friedrichstal kommend auf der Landesstraße 558 in Richtung der Landesstraße 560. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer in Richtung Karlsruhe fahrenden 26-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Pkw der Verursacherin in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Fahrerinnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

