Stutensee- Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Schwer-, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 558. Ein 33-Jähriger war gegen 06.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße unterwegs und wollte nach links auf die Kreisstraße 3528 in Richtung Spöck abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 44-Jährigen, der in Richtung Karlsruhe fuhr und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw des Verursachers in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Pkw des 44-Jährigen kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der schwerverletzte 33-Jährige und der leichtverletzte 44-Jährige wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe wurde über Spöck umgeleitet. Gegen 08.45 Uhr konnte die einseitige Sperrung aufgehoben werden.

Dieter Werner, Pressestelle

