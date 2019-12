Südweststadt- Mehrfamilienhaus nach Sanierungsarbeiten in Brand

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend kam es vermutlich aufgrund eines Fugenbrandes auf einem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Südweststadt zu einer starken Rauchentwicklung. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Gegen 21.00 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Straße „Alter Brauhof“ auf seinem Balkon starken Rauch. Ursächlich für den Brand waren vermutlich Sanierungsarbeiten auf dem Dach, die erst am frühen Abend beendet waren. Die verständigte Berufsfeuerwehr war mit den Löscharbeiten und der Nachaufsicht bis ca. 02.30 Uhr beschäftigt. Der Fugenbrand entwickelte sich am Balkon des dritten Obergeschosses und breitete sich bis zur Dachterrasse im vierten Obergeschoss aus. Der Gebäudeschaden konnte bislang nicht genau beziffert werden.

