Sulzfeld – Beim Wenden Auto übersehen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 29-jährige Smart-Fahrerin stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste, kam es am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 293. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro.

Gegen 10:15 Uhr fuhr die 26-jährige Unfallverursacherin die B 293 von Bretten in Richtung Eppingen. In Höhe eines Feldweges verringerte sie die Geschwindigkeit ihres Transporters und setze zum Wendemanöver an. Dabei übersah sie die nachfolgende Smart-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Smart in den gegenüberliegenden Seitenstreifen geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

