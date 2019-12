Sulzfeld – Schwerer Raub auf Tankstelle / Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, kurz nach 21.00 Uhr, betrat ein maskierter Mann in der Hauptstraße in Sulzfeld die dortige Tankstelle und bedrohte eine 53-jährige Angestellte. Unter Vorhalt eines Messers forderte der unbekannte Täter die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss an die Tatausführung flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß in westlicher Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 18-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, maskiert mit einer weißen Maske. Er trug eine dicke schwarze Winterjacke mit Kapuze, welche er über den Kopf gezogen hatte, schwarze Hosen und blaue Einweghandschuhe. Der Täter sprach deutsch mit ausländischen Akzent.

Die Polizei ersucht Zeuge sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, unter der Rufnummer 0721/666-5555, in Verbindung zu setzen.

