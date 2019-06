Sulzfeld – Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang

Anzeige

Sulzfeld (ots) – Eine schwer verletzte Person sowie ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag, gegen 06:50 Uhr, in Sulzfeld. Die 60-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem MINI die Kreisstraße 3510 aus Eppingen-Mühlbach kommend in Fahrtrichtung Sulzfeld. Als sie, in Sulzfeld angekommen, nach links in die Gartenstraße abbiegen wollte, übersah sie die entgegenkommende 43-jährige FIAT-Fahrerin, welche in Richtung Mühlbach unterwegs war. Infolgedessen kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 43-Jährige schwer verletzt.

