Täteridentifizierung nach Einbruch in Bäckerei

Heidelberg (ots) – Nachdem am 27.04.2020 ein zunächst unbekannter Täter in die Bäckerei „Le Crobag“ am Heidelberger Hauptbahnhof eingebrochen war, konnte Dieser nun identifiziert werden. Bei seinem Einbruch entwendete der 19-Jährige damals 245 Euro aus einer Wechselgeldkasse und wurde dabei von der Videoüberwachung des Ladens erfasst. Ein Beamter der Bundespolizei erkannte den jungen Mann auf den Bildern der Überwachungskamera, woraufhin weitere Ermittlungen eingeleitet wurden. Am 27.05.2020 erfolgte dann die Wohnungsdurchsuchung im Kreis Bergstraße. Hierbei konnte der Tatverdächtige im Zimmer der väterlichen Wohnung angetroffen werden. Mit ihm befanden sich zwei 15- und 16-jährige Mädchen in der Wohnung. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass beide Mädchen seit einigen Tagen vermisst wurden. Die Mädchen wurden von Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen in Gewahrsam genommen. Der 19-Jährige muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.

