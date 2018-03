Tankstelle überfallen

Kehl (ots) – Zwei unbekannte Männer überfielen kurz nach 04.00 Uhr eine Tankstelle in der Eugen-Ensslin-Straße in Kehl. Unter Vorhalt einer Pistole forderten die maskierten Täter die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte mehrere hundert Euro übergab, flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

