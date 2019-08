Tasche offengelassen, Handy weg

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine 25-jährige Ivorin wollte Donnerstagmittag ihr Handy aus der Handtasche holen, als sie plötzlich bemerkte, dass es fehlte.

Kurz zuvor hatte sie in einem Schnellrestaurant im Karlsruher Hauptbahnhof etwas zu Essen bestellt und bezahlt. Hierzu öffnete sie ihre Handtasche, nahm die Geldbörse heraus und stellte die offene Tasche wieder ab. Dieser Moment blieb von unbekannten Langfingern nicht unbemerkt. Sie nutzten ihn, um das IPhone XR und dazugehörige Kopfhörer aus der Tasche zu ziehen. Auf der Dienststelle der Bundespolizei im Hauptbahnhof erstattete die junge Frau Anzeige gegen den oder die unbekannten Täter.

Bezahlvorgänge bieten Taschendieben immer wieder eine typische Gelegenheit zuzuschlagen. Auf der Suche nach Momenten in denen Handy- oder Bargeldbesitzer abgelenkt sind, werden sie hier fündig. Während das Opfer im Gespräch mit dem Kassierer ist, stehen Handtaschen und Rucksäcke häufig offen und bleiben unbeobachtet. Der Moment um unbemerkt an Wertgegenstände zu kommen. Die Bundespolizei rät, in diesen Situationen achtsam zu bleiben und auch im Fall von „nur schnell mal bezahlen“ Taschen und Rucksäcke zu schließen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 – 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4339416