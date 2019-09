Taschendiebstahl im Nachtzug gescheitert/ Bundespolizei sucht Geschädigte

Anzeige

Freiburg Offenburg Baden-Baden (ots) – Ein Nickerchen im Zug tut gut, es birgt aber auch Gefahren. Dies musste eine Reisende heute Nacht in einen Intercity (IC 208) von Offenburg nach Baden-Baden erfahren.

Sie war eingeschlafen und gegen 00:55 Uhr entwendeten ihr zwei vermeintliche Taschendiebe den Geldbeutel aus ihrer Tasche, durchsuchten diesen und steckten ihn anschließend wieder zurück in die Tasche. Dabei wurden sie von mehreren Reisenden beobachtet und beide konnten daraufhin im Bahnhof Baden-Baden der Polizei übergeben werden. Diebesgut wurde bei den 29- und 30-jahre alten Franzosen allerdings nicht aufgefunden. Da sie aber ohne Tickets unterwegs waren und zudem geringe Mengen Drogen bei sich hatten, erhalten beide Anzeigen.

Bezüglich des versuchten Diebstahls hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen und schließt nicht aus, dass es weitere Geschädigte gibt, die möglicherweise im IC 208 bestohlen wurden. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Tipps der Bundespolizei, wie man sich gegen Taschendiebstahl schützen kann:

Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen. Hand- und Umhängetaschen wenn möglich immer mit der Verschlussseite zum Körper tragen. Taschen und Jacken niemals unbeaufsichtigt lassen. Vor allem im Gedränge verstärkt auf die Wertsachen achten. Misstrauisch werden, wenn man plötzlich angerempelt oder „in die Zange“ genommen wird. Niemals die PIN in im Portemonnaie aufbewahren. Sollte es doch dazu gekommen sein, dass Zahlungskarten abhanden gekommen sind: diese sofort für den Gebrauch sperren lassen (am besten telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116). Sollte es zum einem Diebstahl gekommen sein, dann sofort bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige erstatten. Die Bundespolizei ist außerdem über die kostenlose Servicerufnummer 0800/6888000 erreichbar.

