Tauchunfall Überlingen (Bodensee)

Göppingen (ots) – 88662 Überlingen, Strandweg, Parkplatz Tennisplätze, Bodensee – Zwei erfahrene Taucher im Alter von 56 und 52 Jahren führten am Donnerstag, 23.04.2020, gegen 14:50 Uhr, im Bodensee vor Überlingen zwei Tauchgänge durch. Beide Tauchgänge, die jeweils ca. 40 Minuten dauerten und bis zu einer Tiefe von bis zu 43 m Wassertiefe gingen, beendeten die beiden Männer zunächst problemlos. Nach dem zweiten Tauchgang legten beide Taucher ihre Tauchausrüstung ab, zogen normale Kleidung an und verstauten ihre Ausrüstungen in ihren Pkws. Etwa 30 Minuten nach dem Tauchgang zeigte der 52-jährige plötzlich Symptome, die sich in Übelkeit und Schwindel äußerten. Auch Medikamente halfen nicht, sodass sein 56-jähriger Begleiter einen Notruf absetzte. Der 52-Jährige wurde mit Verdacht einer schweren Dekompressionserkrankung mit einem Rettungswagen in die Heliosklinik Überlingen eingeliefert, um eine Druckkammerbehandlung durchzuführen. Die Wasserschutzpolizeistation Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

