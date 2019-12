Tickendes Weihnachtspaket sorgt für Bombenalarm in Rheinzabern

Anzeige

Kurioser Bombenalarm in Rheinzabern (Landkreis Germersheim): Dort rief ein Mann am Montagabend die Polizei. Der Grund: Aus seinem Paket, in dem er eigentlich Schuhe und Socken erwartete, hörte er seltsame, tickende Geräusche. Etwa eine Zeitbombe? Nein – etwas ganz anderes…

Laut Polizeimeldung rief der Mann aus Rheinzabern gegen 20.20 Uhr am Montagabend den Notruf. Er hatte ein Paket bekommen, in dem sich eigentliche Schuhe und Socken befinden sollten. Dieses Paket lag nun vor ihm – und es tickte verdächtig. Die Polizei fackelte nicht lange und evakuierte die angrenzenden Häuser.

Spezialkräfte rückten an, um das verdächtige Paket zu untersuchen – und kamen der vermeintlichen Bombe schnell auf die Schliche: Das Versandhaus hatte Schuhen und Socken eine elektronische Grußkarte zu Weihnachten beigelegt. Wegen eines Defekts tickte die aber – und sorgte so für Angst und Schrecken. Also: Alles gut. „Nach dem Ende des Einsatzes konnten die Schuhe an die erleichterten Bewohner übergeben werden“, schließt die Polizei ihren Bericht.

BNN