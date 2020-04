Tiefenbronn – Alkoholisierter Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Anzeige

Tiefenbronn (ots) – Ein alkoholisierter 54-Jähriger ist am Montag auf der Landesstraße 573 bei Tiefenbronn mit seiner Harley-Davidson alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt worden.

Der 54-Jährige fuhr von Heimsheim in Richtung Tiefenbronn und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch in seiner Atemluft und führten einen Alkoholvortest mit ihm durch. Dieser ergab etwas mehr als anderthalb Promille, weshalb der 54-Jährige eine Blutprobe abgeben musste und sein Führerschein durch die Beamten einbehalten wurde. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro.

