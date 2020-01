Tiefenbronn – Einbrecher stehlen Werkzeuge

Anzeige

Tiefenbronn (ots) – Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag in eine Firma in Tiefenbronn eingedrungen.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 23:50 Uhr und 0:05 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude in der Siemensstraße. Dort entwendeten sie Werkzeug im Wert von fast 2.000 Euro bevor sie unerkannt flüchteten. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3311 zu melden.

